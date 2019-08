Bundeswehr : Ab 2020 können Soldaten in Uniform kostenlos Bahn fahren

Ab 2020 können Soldaten in Uniform kostenlos Bahn fahren

Berlin Die Regierung in Berlin hat sich mit der Deutschen Bahn auf kostenlose Fahrten für Soldaten in Uniform geeinigt. Die neue Regelung für alle Züge - Fernverkehr und DB Regio, jeweils 2. Klasse - gilt ab Anfang 2020.

Das Angebot gelte für private und dienstliche Fahrten im Fern - und Regionalverkehr, hieß es am Samstag in einer gemeinsamen Mitteilung nach Gesprächen der Deutschen Bahn mit dem Verteidigungsministerium, dem Verkehrsministerium und der CSU im Bundestag. Aktive Angehörige der Bundeswehr sollen ihre Fahrten über ein eigenes Buchungsportal wählen und mit einer digitalen Berechtigung ein Ticket für die zweite Klasse lösen können. Die Bahn erhält dafür einen Pauschalbetrag.

„Unsere Soldatinnen und Soldaten stehen jeden Tag weltweit mit Leib und Leben für unser Land ein. Ob hier zu Hause wenn sie bei Bränden, Schneechaos oder Überflutungen unterstützen oder in hochgefährlichen Einsätzen“, erklärte die Verteidigungsministerin. „Sie verdienen unseren Respekt und unseren Dank.“

Scheuer nannte die kostenlosen Fahrten ein „Herzensanliegen“, mit dem die Leistung der Soldaten anerkannt werde. Dobrindt bezeichnete die Gratistickets als einen Beitrag für die Sichtbarkeit der Soldaten: „Unsere Soldatinnen und Soldaten gehören in die Mitte der Gesellschaft. Wir haben deshalb als CSU im Bundestag gefordert und durchgesetzt, dass in Zukunft Soldaten in Uniform kostenlos Bahnfahren können.“ Lutz, Vorstandsvorsitzender der DB AG, sprach von einem „starken Zeichen der Wertschätzung“.