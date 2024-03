Ein bestimmter Tag im Jahr Deutschland soll einen „Veteranentag“ bekommen

Demnach gibt es bereits den Entwurf eines gemeinsamen Antrags von Ampel-Koalition und Union an den Bundestag. Darin heißt es, der Veteranentag solle etabliert werden, „um den Dienst, den Einsatz und die Leistungen der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die im Einsatz stehen und standen, angemessen zu würdigen“. Auch solle er „öffentlich und sichtbar in der Mitte der Gesellschaft sowie zentral in Berlin“ begangen werden. „Als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Uniform setzen sich unsere Soldatinnen und Soldaten alltäglich in ihrem herausfordernden Dienst für Freiheit, Frieden und die Wahrung der Menschenrechte ein“, heißt es weiter. Sie würden mit ihrem Einsatz einen „wichtigen Beitrag für den Frieden weltweit und für unsere gemeinsame Sicherheit“ leisten. Verwiesen wird zudem darauf, dass die Bundeswehr seit ihrer Gründung 1959 in mehr als 50 Ländern im Auslandseinsatz gewesen sei.