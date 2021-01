Klagen beim Verwaltungsgericht : Bundesverfassungsschutz will zur AfD vorerst schweigen

Bundesverfassungsschutz will zur AfD vorerst schweigen

Köln Das Bundesamt für Verfassungsschutz will über eine etwaige Einstufung der AfD als Verdachtsfall vorerst nichts bekannt geben. Eine angekündigte Entscheidung des Gerichts könnte damit überflüssig werden.

„Mit Blick auf das laufende Verfahren und aus Respekt vor dem Gericht äußern wir uns in dieser Angelegenheit nicht öffentlich“, teilte die in Köln ansässige Behörde am Montag mit.