Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Was das Urteil zur Wahlrechtsreform bedeutet

Die Ampel hatte in ihrer Reform auch durchgesetzt, dass die sogenannte Grundmandatsklausel gestrichen wird. Sie hatte zuvor geregelt, dass Parteien auch dann noch in den Bundestag einziehen können, wenn sie zu wenige zweitstimmen bekommen und an der Fünf-Prozent-Klausel scheitern. Nämlich dann, wenn sie in den Wahlkreisen mindestens drei Direktmandate gewinnen. Dann erhält die Partei im Parlament so viele Sitze, wie es ihrem Anteil an den Parteistimmen entspricht. Aktuell profitiert davon die Linke, die 2021 nur 4,9 Prozent erreichte, aber trotzdem im Bundestag sitzt. Denn in drei Wahlkreisen bekamen ihre Kandidaten die meisten Stimmen. Diese Grundmandatsklausel hätte nicht von der Ampel gestrichen werden dürfen, urteilten die Richter – und setzten sie wieder in Kraft.