Wahlrechtsreform Bundesverfassungsgericht verhandelt über neues Wahlrecht

Am Dienstag beginnt in Karlsruhe die wohl brisanteste Verhandlung dieses Jahres am Bundesverfassungsgericht. Zwei Tage lang geht es dann – voraussichtlich anderthalb Jahre vor der nächsten Bundestagswahl – um das heftig umstrittene neue Wahlrecht. Verhandelt wird über insgesamt sieben Verfahren, die von den Parteien CSU und Linke, den entsprechenden Fraktionen, der bayerischen Staatsregierung, Linken-Bundestagsabgeordneten und mehr als 4000 Privatpersonen angestrengt wurden.