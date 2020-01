Bundesverfassungsgericht : Der BND wird nervös

Karlsruhe Das Verfassungsgericht grübelt, wie es den deutschen Geheimdienst zügeln könnte.

An zwei Tagen hat der Erste Senat des Verfassungsgerichts unter Leitung des Vizepräsidenten Stephan Harbarth die Überwachungspraxis des BND hinterfragt – und zwar im Wortsinne. Die Richter wollten von der Bundesregierung wissen, warum es wichtig sein soll, massenweise Ausländer im Ausland abzuhören, wieso Ausländer sich nicht auf deutsche Grundrechte berufen können sollten, und wie sich beschränkte Überwachungsbefugnisse des BND in der Praxis auswirken würden. Reporter ohne Grenzen und mehrere ausländische Journalisten hatten Verfassungsbeschwerde eingelegt. Ein Urteil wird erst in einigen Monaten verkündet.

Weitgehend einig scheinen die acht Verfassungsrichter in der Frage, ob sich auch Ausländer auf das deutsche Grundrecht der Telekommunikationsfreiheit (Artikel 10 des Grundgesetzes) berufen können. Die Bundesregierung argumentierte in dieser wichtigen Grundsatzfrage eigenwillig: Weil in der Präambel vom „deutschen Volk“ die Rede sei, könnten sich Ausländer nicht auf deutsche Grundrechte berufen. Richterin Gabriele Britz machte die Regierung darauf aufmerksam, dass die Grundrechte standardmäßig für Ausländer gelten – und bloß in Ausnahmefällen nur für Deutsche. Es ist anzunehmen, dass das Bundesverfassungsgericht die lange Streitfrage klärt. Wenn Ausländer allerdings den Schutz von Artikel 10 genießen, müsste der BND seine Überwachungsaktivitäten stark einschränken.