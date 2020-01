Entscheidung am Bundesverfassungsgericht : Keine Steuervorteile für Studierende

Entscheidung am Bundesverfassungsgericht

In einem großen Hörsaal der Universität Ulm nehmen Studierende an einer Vorlesung teil. Foto: dpa/Stefan Puchner

Karlsruhe Der Fiskus muss sich nicht stärker an den Kosten der Erstausbildung oder eines Erststudiums beteiligten. Der gesetzliche Ausschluss von den Werbungskosten ist verfassungsgemäß.

Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss entschieden. Er sei gerechtfertigt, weil die erste Ausbildung auch der allgemeinen Persönlichkeitsentwicklung diene. (Az: 2 BvL 22/14 und weitere)