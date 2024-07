Laut Medienbericht Bundesverfassungsgericht hebt neues Wahlrecht offenbar teilweise auf

Berlin · Das Bundesverfassungsgericht will sein Urteil zum neuen Wahlrecht eigentlich am Morgen verkünden. Doch bereits in der Nacht sickern einige Details durch: Es soll teilweise aufgehoben werden.

30.07.2024 , 06:15 Uhr

Aussenaufnahme des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe (Archiv). Foto: dpa/Uli Deck

Das Bundesverfassungsbericht hebt einem Medienbericht zufolge das neue Wahlrecht teilweise auf. Der „Spiegel“ berichtete in der Nacht zum Dienstag unter Berufung auf eine schriftliche Fassung des Urteils, die im Internet im Umlauf sei, die Richter würden die Streichung der sogenannten Grundmandatsklausel für unvereinbar mit dem Grundgesetz erklären. Bis zu einer Neuregelung solle die Grundmandatsklausel weiterhin gelten. Das Bundesverfassungsgericht verkündet sein Urteil über das neue Wahlrecht am Dienstag um 10.00 Uhr. Wie das Verfassungsgericht besser geschützt werden soll Maßnahme gegen Feinde des Grundgesetzes Wie das Verfassungsgericht besser geschützt werden soll Die Grundmandatsklausel ließ eine Partei bisher auch mit weniger als bundesweit fünf Prozent der Zweitstimmen ins Parlament einziehen, sofern sie mindestens drei Direktmandate gewann. Nur dank dieser Klausel kam die Linke nach der Bundestagswahl 2021 in Fraktionsstärke in den Bundestag. Neues Wahlrecht in NRW – FDP kündigt Verfassungsklage an Kleine Parteien benachteiligt? Neues Wahlrecht in NRW – FDP kündigt Verfassungsklage an Die Wahlrechtsreform war im März vergangenen Jahres mit den Stimmen der Ampel-Koalition beschlossen worden. Sie soll den Bundestag von derzeit 733 auf 630 Abgeordnete verkleinern. Abgeschafft werden sollen dabei Überhang- und Ausgleichsmandate sowie die Grundmandatsklausel. CSU und Linkspartei sehen sich durch die Änderungen in ihrer Existenz bedroht und sind deshalb vor das Bundesverfassungsgericht gezogen.

(boot/AFP)