Urteil zur AfD : Rüffel für Merkel

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel Foto: AP/Markus Schreiber

Meinung Karlsruhe Die frühere Kanzlerin Angela Merkel hat das Recht auf Chancengleichheit der AfD verletzt, als sie bei einer Auslandsreise Kritik an der Ministerpräsidentenwahl mit Stimmen der Rechtspartei in Thüringen äußerte. So urteilte das Bundesverfassungsgericht. Die AfD kann aber trotzdem nicht jubeln.