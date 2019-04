Verfassungsbeschwerden gegen Paragraf 217 : Gericht prüft Sterbehilfe-Verbot

Karlsruhe Der Paragraf 217 des Strafgesetzbuchs verbietet die Aktivitäten von Suizidbegleitern.

Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat am Dienstag die mündliche Verhandlung über das Verbot organisierter Sterbehilfe begonnen. Die Suizidhilfe sei ein „hoch emotionales Thema“, das mit existenziellen Grundfragen des menschlichen Daseins verknüpft sei, sagte Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle. Leben und Sterben rühre an den „Grundfesten ethischer, moralischer und religiöser Überzeugungen“. Voßkuhle betonte, dass es bei der Verhandlung nicht um eine moralische oder politische Beurteilung der Selbsttötung und ihrer Folgen für die Gesellschaft gehe, sondern um die Verfassungsmäßigkeit einer konkreten Strafrechtsnorm.