Geplante Aktion in Berlin : Verfassungsgericht bestätigt Verbot von Corona-Protest-Camp

Geplante Aktion in Berlin

Berlin Vom 30. August bis zum 14. September wollten Gegner der Corona-Politik der Bundesregierung eine Dauermahnwache in Berlin abhalten. Das Bundesverfassungsgericht hat die Aktion jetzt endgültig gestoppt.

Das Bundesverfassungsgericht hat das Verbot einer im Zentrum von Berlin geplanten Mahnwache gegen die Corona-Maßnahmen bestätigt. Ein Antrag der Organisatoren auf Erlass einer einstweiligen Anordnung sei abgelehnt worden, teilte das Gericht am Sonntagabend in Karlsruhe mit. Die Dauermahnwache gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sollte zwischen dem 30. August und dem 14. September auf der Straße des 17. Juni in Berlin stattfinden.