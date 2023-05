Früherer Präsident des Bundesverfassungsgerichts „Selbstverständlich hat diese Aussage das Gericht unter Druck gesetzt“

Voßkuhle Wahrheit ist ein schwieriger und umstrittener Begriff. Es gibt aber „gehärtetes“ Wissen, das eine große Vermutung in sich trägt, dass es „richtig“ ist und die Realität abbildet. Statt von Wahrheit sprechen wir hier auch von Fakten oder Tatsachen. Sie stellen eine wichtige Grundlage unserer Demokratie dar. Ohne die mit ihnen verbundenen Grundannahmen können wir keinen ernsthaften Diskurs mehr über unsere Probleme führen. Wer sich von den Tatsachen abwendet, verschleiert regelmäßig die Komplexität der Realität. Das ist das Geschäft von Populisten, die in ihren Reden gerne eine Welt aus schwarz und weiß mit klaren Feinden erschaffen. Am Ende dieses Weges wartet die Dunkelheit des Totalitarismus. Deshalb besteht ein unmittelbarer Zusammenhang aus Wahrheit und Freiheit.