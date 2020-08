Vor Bundesverfassungsgericht : AfD scheitert mit Antrag auf staatliche Zuschüsse für Stiftung

Karlsruhe Die Partei wollte den Bund dazu verpflichten, der parteinahen Stiftung knapp 1,5 Millionen Euro für die vergangenen beiden Jahren zu zahlen. Das Bundesverfassungsgericht sieht dafür keine Grundlage.

Die AfD ist vor dem Bundesverfassungsgericht mit einem Antrag auf staatliche Zuschüsse für die parteinahe Desiderius-Erasmus-Stiftung gescheitert. Das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe verwarf in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, mit dem die AfD das Bundesinnenministerium zu Zahlungen an die Stiftung verpflichten wollte. Das Gericht begründete dies damit, dass die angestrebten Vorgaben in einem sogenannten Organstreitverfahren wie in diesem Fall grundsätzlich nicht bewirkt werden könnten. (Az. 2 BvE 3/19)