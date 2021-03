Verleihung des Bundesverdienstkreuzes : Steinmeier würdigt „visionäre Wissenschaftler“ und fordert mehr Pragmatismus

Berlin Die beiden Wissenschaftler und Biontech-Gründer Özlem Türeci und Ugur Sahin erhalten das Bundesverdienstkreuz. Steinmeiers Rede lobt nicht nur die visionäre Arbeit, sondern warnte auch vor Nationalismus in der Pandemie.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu „mehr Pragmatismus“ in den Debatten um eine Beschleunigung der Corona-Impfkampagne aufgerufen. Das Land verbrauche „viel Kraft auf der Suche nach dem Schuldigen des Tages“, sagte Steinmeier am Freitag bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an die Biontech-Gründer Özlem Türeci und Ugur Sahin in Berlin. Diese Kraft brauche die Gesellschaft derzeit dringender „an anderer Stelle“.