Vorschläge der Umweltministerin Lemke will Wölfe schneller abschießen lassen

Demnach können nach einem Riss durch einen Wolf Abschussgenehmigungen in bestimmten Regionen einfach und unmittelbar erteilt werden. In einem Umkreis von 1000 Metern um die betroffene Weide gelte diese Genehmigung dann für 21 Tage. Die Pläne ermöglichen laut Lemke ein „regional differenziertes Wolfsmanagement“: Bundesländer können konkrete Regionen, in denen mehrfach Weidetiere trotz Herdenschutz gerissen werden zu „Regionen mit erhöhtem Rissvorkommen“ erklären. In diesen Gebieten könnten mit den unmittelbaren Abschussgenehmigungen nach einem Riss „schnell und unbürokratisch wirksame“ Maßnahmen greifen, so Lemke.