Steuerwahlkampf : Fluch oder Segen - was wird aus dem Ehegattensplitting?

Berlin Der Mann arbeitet Vollzeit, die Frau deutlich weniger, weil sie sich um Haushalt und Kinder kümmert. In der Corona-Zeit war das in vielen Familien zu beobachten. Der Staat belohnt das mit dem Ehegattensplitting. Jetzt streiten Union und SPD, wie es mit dem Steuerbonus nach der Wahl weitergehen soll.

Ziemiak macht das am SPD-Wahlprogramm fest. Darin kündigen die Sozialdemokraten an, das steuerliche Ehegattensplitting für neu zu schließende Ehen zu ändern und durch eine neue Kindergrundsicherung zu ergänzen. Wer schon verheiratet ist, kann beim alten Ehegattensplitting bleiben oder in das neue Modell wechseln.

Die Union selbst will beim Ehegattensplitting nach der Wahl ebenfalls nacharbeiten und Kinder stärker berücksichtigen. Im gemeinsamen Wahlprogramm von CDU und CSU heißt es: „Wir halten am Ehegattensplitting fest und wollen unabhängig davon zusätzlich Ansätze entwickeln, um Kinder positiv zu berücksichtigen. (...) Perspektivisch streben wir den vollen Grundfreibetrag für Kinder an und finden damit den Einstieg in ein Kindersplitting.“ In der Sache liegen Union und SPD also gar nicht so weit auseinander.