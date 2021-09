Konstellationen nach der Wahl : Was bei Klima- und Steuerpolitik zu erwarten ist

Der klimagerechte Umbau des Staates kostet viel Geld. Wer was zahlen muss, hängt auch von den verschiedenen Koalitions-Konstellationen ab. FDP und Grüne werden da auch Zugeständnisse machen müssen.

Was für Verbraucher wichtig ist: Die Zukunft der Förderpolitik bei den erneuerbaren Energien hängt davon ab, welche Regierung zustandekommt. FDP-Chef Christian Lindner wollte die Förderung komplett einstellen, aber zumindest in einer Ampelkoalition dürfte sich das kaum durchsetzen lassen. Womöglich wird das zum Kompromissthema, wenn die Grünen von sich aus auf die bisher geforderte Solardächerpflicht bei Neubauten verzichten. Baerbock sprach am Sonntagabend in der Elefantenrunde jedenfalls nur von einem Sonderabschreibungsprogramm beim Bau von Solardächern. Ein Zugeständnis an die FDP und ein Signal, dass, wer neu bauen will, dann doch um die Solardachpflicht herumkommt?