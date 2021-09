Ergebnis der Bundestagswahl : Warum Laschets Führungsanspruch problematisch ist

CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet am Morgen nach der Wahl, vor den Gremiensitzungen seiner Partei im Konrad-Adenauer-Haus. Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Berlin Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet steckt nicht auf - er will versuchen eine Regierung zu bilden, sagt er am Wahlabend und gibt sich siegessicher - auch weil er auf FDP-Chef Christian Lindner vertraut. Doch die Taktik des CDU-Vorsitzenden ist riskant.

Man kann Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet eine gewisse Chuzpe nicht absprechen. Man habe den klaren Auftrag bekommen, eine Regierung zu bilden, sagt Laschet am Wahlabend ganz selbstverständlich. Und leitet einen Regierungsanspruch ab.

Wirklich? Die Union liegt 1,6 Prozentpunkte hinter der SPD, Laschet verantwortet das historisch schlechteste Ergebnis der Union, es ging 8,9 Prozentpunkte nach unten.

Zeit für Selbstkritik? Fehlanzeige. Der NRW-Ministerpräsident war gut sortiert am Sonntagabend, vermittelte mit seinem Auftritt im Adenauerhaus eine zumindest vorläufige Geschlossenheit der CDU. Und nahm die Deutungshoheit an sich. Für den ersten Moment wirke sein Anspruch fast folgerichtig: Unions-Ergebnis schlecht, ja, aber schnell vergessen. SPD-Kandidat Olaf Scholz tat Laschet in der Berliner Runde auch den Gefallen, seltsam verhalten zu wirken.

Weniger verhalten war da Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in der ARD-Talkrunde „Anne Will“. Er machte sehr deutlich auf das miserable Ergebnis der Union aufmerksam, vor allem auch im Osten. Laschets Idee, alle Fehler beiseite zu räumen, zur Tagesordnung Kanzleramt überzugehen, kam nicht besonders gut an.

Auch bei anderen Präsidiumsmitgliedern rumort es – Norbert Röttgen fordert Konsequenzen für die Positionierung seiner Partei. Diese Aufgabe bestehe unabhängig davon, in welcher Rolle sich die CDU wiederfinde, also in der Regierung oder der Opposition.

In der CSU ist man ebenfalls unzufrieden, das Ergebnis ist das schlechteste seit 1949. Daraus einen Regierungsanspruch abzuleiten? Schwierig, finden viele. Der Rückstand der Union hinter der SPD ist knapp, zugegeben. Aber es ist auch nicht das ersehnte „Wimpernschlagfinale“ auf den letzten Metern.

Man erinnere sich kurz an 2005. Die Union verspielte damals ihre anfangs guten Umfragewerte und landete bei 35,2 Prozent. Zusammen hatten CDU und CSU aber mehr Mandate als die SPD. Die Sozialdemokraten büßten mit 34,2 Prozent 4,3 Punkte ein. Gewinner der Wahl waren "die Kleinen": FDP, Linkspartei und Grüne .

Noch am Wahlabend gab sich Kanzler Gerhard Schröder in der TV-“Elefantenrunde" siegestrunken. Merkel könne nicht Kanzlerin werden: „Nun wollen wir doch die Kirche auch mal im Dorf lassen.“ Im November wählten Union und SPD die CDU-Vorsitzende zur ersten Bundeskanzlerin. Merkel begründete dies unter anderem mit dem einen Prozentpunkt Mehrheit. Es geht also noch knapper, dieses Mal liegt die SPD komfortabler vorn.

Für Armin Laschet geht es politisch nun um alles – sein Ministerpräsidentenamt in NRW will er zur Verfügung stellen. In den Bundestag hat er es über die Landesliste geschafft. Im Präsidium am Montag liefert er sich bereits mit Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus ein Wortgefecht über die künftige Führung der Union. Laschet hat nicht geliefert, was er versprochen hat – das Kanzleramt für die Union am Wahlabend zu erobern. Die Seinen murren. Sein Mut ist zu bewundern. Aber es wird viele politische Volten brauchen, wenn er Angela Merkel im Kanzleramt beerben will. Möglicherweise zu viele.

(mün)