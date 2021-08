Bundestagswahl 2021 : Diese Alternativen gibt es zum Wahl-O-Mat

Düsseldorf Die Bundestagswahl findet am 26. August 2021 statt. Vor der Wahl fragen sich viele, wem sie ihre Stimme geben möchten. Der Wahl-O-Mat kann dabei helfen - oder diverse Alternativen.

Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung soll seit vielen Jahren den Wahlberechtigten dabei helfen, eine Entscheidung vor Bundes- oder Landtagswahlen zu treffen. 38 Thesen kann man online mit „stimme ich zu“, „neutral“, „stimme nicht zu“ oder „These überspringen“ beantworten. Am Ende werden die Parteien ausgewählt, die man gerne vergleichen möchte. Anhand dieser Antworten, von denen man einzelne zudem noch mehr gewichten kann, wird das Ergebnis berechnet. Die eigenen Positionen werden dann mit denen der Parteien verglichen und eine Prozentangabe zeigt an, wie hoch die Übereinstimmung ist. Dabei handelt es sich - wie auch bei allen Alternativen - nicht um eine Wahlempfehlung, sondern lediglich um eine übersichtlichere Information zu ausgewählten Thesen in wenigen Klicks. Die bpb veröffentlicht ihren Wahl-O-Mat am 2. September.