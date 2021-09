Bundestagswahl 2021 Ergebnisse : SPD wird im Wahlkreis Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I mit 34 Prozent stärkste Kraft

Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I In 299 Wahlkreisen haben die Deutschen über die Besetzung des neuen Bundestages abgestimmt. Doch wie haben die Menschen in Ihrem Wahlkreis entschieden? Wie hoch war die Wahlbeteiligung? Und welcher Direktkandidat wurde gewählt? Die Ergebnisse für den Wahlkreis Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I in der Übersicht.

Deutschland hat am 26. September 2021 einen neuen Bundestag gewählt, es war die 20. Bundestagswahl insgesamt und die neunte seit der Wiedervereinigung. Wir haben die Ergebnisse der Abstimmung in den 299 Wahlkreisen aufgeschlüsselt. In diesem Text finden Sie die Wahlergebnisse für den Wahlkreis 56, den Wahlkreis Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I im Bundesland Brandenburg.

Wer gewinnt das Direktmandat im Wahlkreis Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I?

Die wichtigste Entscheidung auf Wahlkreis-Ebene ist die, welche Partei den Direktkandidaten oder die Direktkandidatin in den Bundestag entsenden darf. Konnte sich bei der vergangenen Wahl 2017 noch die CDU durchsetzen, geht das Direktmandat dieses Jahr im Wahlkreis Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I an die SPD. Ihre Direktkandidatin Wiebke Papenbrock erhielt 33 Prozent der Erststimmen und zieht somit in der nächsten Legislaturperiode für den Wahlkreis in den Bundestag ein.

Folgende Kandidatinnen und Kandidaten der bislang im Bundestag vertretenen Parteien standen außerdem zur Wahl:

Sebastian Steineke (CDU)

Dr. Dominik Alexander Kaufner (AfD)

Thomas Essig (FDP)

Anja Maria Mayer (Die Linke)

Maximilian Kowol (Grüne)

Die Erststimmen-Ergebnisse der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten der großen Parteien sowie das kumulierte Ergebnis aller weiteren Parteien zur Bundestagswahl 2021 und deren Entwicklung im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 finden Sie im folgenden Absatz.

Die Erststimmen-Ergebnisse 2021 für den Wahlkreis Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I

CDU: 19,4 Prozent, 23.433 Stimmen - Damit ist das Erststimmen-Ergebnis der CDU im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 11,4 Prozent schlechter als bei der Bundestagswahl 2017. Damals kamen die Christ-Demokraten auf 30,8 Prozent aller gültigen Erststimmen.

Damit ist das Erststimmen-Ergebnis der CDU im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 11,4 Prozent schlechter als bei der Bundestagswahl 2017. Damals kamen die Christ-Demokraten auf 30,8 Prozent aller gültigen Erststimmen. SPD: 33 Prozent, 39.853 Stimmen - Damit konnte die SPD ihr Erststimmen-Ergebnis im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 9,3 Prozent steigern. Damals kamen die Sozialdemokraten auf 23,7 Prozent aller gültigen Erststimmen.

Damit konnte die SPD ihr Erststimmen-Ergebnis im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 9,3 Prozent steigern. Damals kamen die Sozialdemokraten auf 23,7 Prozent aller gültigen Erststimmen.



AfD: 19,7 Prozent, 23.798 Stimmen - Damit konnte die AfD ihr Erststimmen-Ergebnis im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 1,7 Prozent steigern. Damals kam die " Alternative für Deutschland " auf 18 Prozent aller gültigen Erststimmen.

Damit konnte die AfD ihr Erststimmen-Ergebnis im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 1,7 Prozent steigern. Damals kam die " Alternative für Deutschland " auf 18 Prozent aller gültigen Erststimmen. FDP: 6,1 Prozent, 7.354 Stimmen - Damit konnte die FDP ihr Erststimmen-Ergebnis im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um zweieinhalb Prozent steigern. Damals kamen die Freien Liberalen auf 3,6 Prozent aller gültigen Erststimmen.

Damit konnte die FDP ihr Erststimmen-Ergebnis im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um zweieinhalb Prozent steigern. Damals kamen die Freien Liberalen auf 3,6 Prozent aller gültigen Erststimmen. Linke: 9 Prozent, 10.846 Stimmen - Damit ist das Erststimmen-Ergebnis der Linken im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 8,6 Prozent schlechter als bei der Bundestagswahl 2017. Damals kamen die Linken auf 17,6 Prozent aller gültigen Erststimmen.

Damit ist das Erststimmen-Ergebnis der Linken im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 8,6 Prozent schlechter als bei der Bundestagswahl 2017. Damals kamen die Linken auf 17,6 Prozent aller gültigen Erststimmen. Grüne: 4,7 Prozent, 5.623 Stimmen - Damit konnten die Grünen ihr Erststimmen-Ergebnis im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 1,7 Prozent steigern. Damals kamen die Grünen auf drei Prozent aller gültigen Erststimmen.

Damit konnten die Grünen ihr Erststimmen-Ergebnis im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 1,7 Prozent steigern. Damals kamen die Grünen auf drei Prozent aller gültigen Erststimmen. Sonstige: 8,2 Prozent, 9.930 Stimmen - Damit konnten sonstige Parteien ihr Erststimmen-Ergebnis im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 4,9 Prozent steigern. Damals kam sonstigen Parteien auf 3,3 Prozent aller gültigen Erststimmen.

Während die Erststimmen also den Direktkandidaten bestimmen, wird mittels der Zweitstimme bestimmt, wie viele weitere Sitze eine Partei im deutschen Parlament besetzen darf. Die weiteren Plätze werden über die sogenannten Landeslisten der Parteien vergeben. Die meisten Zweitstimmen im Wahlkreis Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I gingen dieses Jahr an die SPD.

Die Zweitstimmen-Ergebnisse der großen Parteien sowie das kumulierte Ergebnis aller sonstigen Parteien zur Bundestagswahl 2021 und deren Entwicklung im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 finden Sie im folgenden Absatz.

Die Zweitstimmen-Ergebnisse 2021 für den Wahlkreis Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I

CDU: 16 Prozent, 19.416 Stimmen - Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitt die CDU somit 13,7 Prozentpunkte schlechter ab, sie erhielt 15.799 Stimmen weniger als vor vier Jahren. Damals kam die Christlich-demokratische Union in Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I auf 29,7 Prozent der gültigen Zweitstimmen.

Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitt die CDU somit 13,7 Prozentpunkte schlechter ab, sie erhielt 15.799 Stimmen weniger als vor vier Jahren. Damals kam die Christlich-demokratische Union in Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I auf 29,7 Prozent der gültigen Zweitstimmen. SPD: 34 Prozent, 24.884 Stimmen - Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitt die SPD somit 13 Prozentpunkte besser ab, sie erhielt 16.278 Stimmen mehr als vor vier Jahren. Damals kamen die Sozialdemokraten in Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I auf 21 Prozent der gültigen Zweitstimmen.

Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitt die SPD somit 13 Prozentpunkte besser ab, sie erhielt 16.278 Stimmen mehr als vor vier Jahren. Damals kamen die Sozialdemokraten in Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I auf 21 Prozent der gültigen Zweitstimmen. AfD: 19,2 Prozent, 23.220 Stimmen - Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitt die AfD somit 0,5 Prozentpunkte besser ab, sie erhielten 1.037 Stimmen mehr als noch vor vier Jahren. Damals kam die " Alternative für Deutschland " in Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I auf 18,7 Prozent der gültigen Zweitstimmen.

Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitt die AfD somit 0,5 Prozentpunkte besser ab, sie erhielten 1.037 Stimmen mehr als noch vor vier Jahren. Damals kam die " Alternative für Deutschland " in Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I auf 18,7 Prozent der gültigen Zweitstimmen. FDP: 7,5 Prozent, 9.071 Stimmen - Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitt die FDP somit zwei Prozentpunkte besser ab, sie erhielten 2.516 Stimmen mehr als noch vor vier Jahren. Damals kamen die Freien Liberalen in Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I auf fünfeinhalb Prozent der gültigen Zweitstimmen.

Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitt die FDP somit zwei Prozentpunkte besser ab, sie erhielten 2.516 Stimmen mehr als noch vor vier Jahren. Damals kamen die Freien Liberalen in Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I auf fünfeinhalb Prozent der gültigen Zweitstimmen. Linke: 8,1 Prozent, 9.754 Stimmen - Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 verlor die Linke somit 8,3 Prozentpunkte und -9693 Stimmen. Damals erhielt die Partei im Wahlkreis Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I rund 16,4 Prozent der gültigen Zweitstimmen.

Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 verlor die Linke somit 8,3 Prozentpunkte und -9693 Stimmen. Damals erhielt die Partei im Wahlkreis Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I rund 16,4 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Grüne: 6,3 Prozent, 7.677 Stimmen - Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitten die Grünen somit 2,7 Prozentpunkte besser ab, sie erhielten 3.446 Stimmen mehr als noch vor vier Jahren. Damals kamen die Grünen in Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I auf 3,6 Prozent der gültigen Zweitstimmen.

Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitten die Grünen somit 2,7 Prozentpunkte besser ab, sie erhielten 3.446 Stimmen mehr als noch vor vier Jahren. Damals kamen die Grünen in Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I auf 3,6 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Sonstige: 8,8 Prozent, 10.709 Stimmen - Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 gewannen die sonstigen Parteien somit 3,8 Prozentpunkte und 4.816 Stimmen hinzu. Damals erhielten die Parteien im Wahlkreis Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I rund fünf Prozent der gültigen Zweitstimmen.

Das ist der Wahlkreis Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I

Transparenz Automatisch geschriebener Artikel Dieser Text wurde auf Basis öffentlich verfügbarer Daten der Bundeswahlleitung automatisch generiert. Alle Infos über unsere automatisierte Berichterstattung im Bereich Wahlergebnisse finden Sie hier. Sie haben einen Fehler entdeckt? Mailen Sie uns: cvd@rp-online.de.

Der Wahlkreis Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I ist die Wahlkreis-Nummer 56 von insgesamt 299 Wahlkreisen in Deutschland und umfasst insgesamt 66 Gemeinden. Hier leben insgesamt 208.900 Menschen, damit gehört der Wahlkreis zu den zehn bevölkerungsärmsten Gebieten unter den 299 deutschen Wahlkreisen. In Deutschland leben über 83 Millionen Menschen, somit sollte die durchschnittliche Einwohnerzahl in jedem der 299 Wahlkreise bei rund 280.000 liegen.

Durchschnittlich steht einem Einwohner im Wahlkreis Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I ein Jahreseinkommen von 19.353 Euro zur Verfügung. Mit einer Arbeitslosenquote von 7,3 Prozent gehört der Wahlkreis zu den zehn Wahlkreisen mit dem höchsten Arbeitslosenanteil.

