Bundestagswahl 2021 Ergebnisse : Emmendingen - Lahr - Das müssen Sie zur Bundestagswahl im Wahlkreis 283 wissen

Emmendingen - Lahr Deutschland wählt zum 20. Mal einen neuen Bundestag. Auch im Wahlkreis Emmendingen - Lahr sind zehntausende Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Hier finden Sie im Vorfeld der Wahl alle Informationen zum Wahlkreis - und am Wahlabend alle Ergebnisse und Analysen.

In diesem Text finden Sie vor der Wahl alle Informationen zum Wahlkreis 283 - dem Wahlkreis Emmendingen - Lahr im Bundesland Baden-Württemberg. Am Wahlabend des 26. September liefern wir Ihnen an dieser Stelle alle wichtigen Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis. Dazu gehören neben den Ergebnissen von Erst- und Zweitstimme auch alle Ergebnis-Entwicklungen, die Wahlbeteiligung und Informationen über den Sieger oder die Siegerin des Direktmandats.

Wer gewinnt das Direktmandat im Wahlkreis Emmendingen - Lahr?

Mit der Erststimme wird in den 299 Wahlkreisen bestimmt, welche Partei den Direktkandidaten oder die Direktkandidatin in den Bundestag entsenden darf. So werden die ersten 299 Sitze im Bundestags besetzt. Im Wahlkreis Emmendingen - Lahr erhielt bei der letzten Wahl 2017 die CDU die meisten Erststimmen.

Folgende Kandidatinnen und Kandidaten der bislang im Bundestag vertretenen Parteien stehen am 26. September 2021 zur Wahl:

Yannick Bury (CDU)

Dr. Johannes Fechner (SPD)

Thomas Michael Konrad Seitz (AfD)

Tino Josef Ritter (FDP)

Imke Pirch (Die Linke)

Heike Dorow (Grüne)

Hinweis: Dieser Text wurde automatisch generiert, Details dazu finden Sie weiter unten. Aus Gründen der Übersichtlichkeit führen wir an dieser Stelle nur die Direktkandidatinnen und -kandidaten der sechs als Fraktionen im Bundestag vertretenen Parteien auf. Sehr wahrscheinlich stehen in Ihrem Wahlkreis aber noch weitere Kandidaten zur Wahl. Diese finden Sie unter anderem auf Ihrem Wahlzettel und auf der Website des Bundeswahlleiters.

Die Erststimmen-Ergebnisse der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten der großen Parteien sowie das kumulierte Ergebnis aller weiteren Parteien zur Bundestagswahl 2017 finden Sie im folgenden Absatz. Am Wahlabend der Bundestagswahl 2021, am 26. September, finden Sie an dieser Stelle außerdem die Erststimmen-Ergebnisse der Parteien im Wahlkreis Emmendingen - Lahr.

Die Erststimmen-Ergebnisse 2017 für den Wahlkreis Emmendingen - Lahr

CDU: 37,6 Prozent, 62.476 Stimmen

SPD: 23,7 Prozent, 39.472 Stimmen

AfD: 10,8 Prozent, 18.027 Stimmen

FDP: 8,6 Prozent, 14.275 Stimmen

Linke: 5,2 Prozent, 8.691 Stimmen

Grüne: 11,1 Prozent, 18.537 Stimmen

Sonstige: 2,9 Prozent, 4.878 Stimmen

Während die Erststimmen also den Direktkandidaten bestimmen, wird mittels der Zweitstimme bestimmt, wie viele weitere Sitze eine Partei im deutschen Parlament besetzen darf. Die weiteren Plätze werden über die sogenannten Landeslisten der Parteien vergeben. Die meisten Zweitstimmen im Wahlkreis Emmendingen - Lahr gingen bei der letzten Bundestagswahl 2017 an die CDU.

Die Zweitstimmen-Ergebnisse der großen Parteien sowie das kumulierte Ergebnis aller sonstigen Parteien zur Bundestagswahl 2017 finden Sie im folgenden Absatz. Am Wahlabend der Bundestagswahl 2021, am 26. September, finden Sie an dieser Stelle außerdem die Zweitstimmen-Ergebnisse der Parteien im Wahlkreis Emmendingen - Lahr.

Die Zweitstimmen-Ergebnisse 2017 für den Wahlkreis Emmendingen - Lahr

CDU: 35,9 Prozent, 59.784 Stimmen

SPD: 17,9 Prozent, 29.738 Stimmen

AfD: 11,5 Prozent, 19.139 Stimmen

FDP: 10,6 Prozent, 17.626 Stimmen

Linke: 5,8 Prozent, 9.588 Stimmen

Grüne: 13,7 Prozent, 22.806 Stimmen

Sonstige: 4,7 Prozent, 7.763 Stimmen

Die Wahlbeteiligung für den Wahlkreis Emmendingen - Lahr

Bei der Bundestagswahl 2017 hatten rund 77,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Insgesamt nahmen 166.356 Menschen ihr Recht zur Stimmabgabe wahr, aufgerufen waren 218.287 Menschen. 2.112 Erstimmen-Wahlzettel wurden als ungültig gewertet, auch 2.024 Zweistimmen wurden fehlerhaft ausgefüllt und konnten entsprechend nicht gezählt werden.

Das ist der Wahlkreis Emmendingen - Lahr

Der Wahlkreis Emmendingen - Lahr ist die Wahlkreis-Nummer 283 von insgesamt 299 Wahlkreisen in Deutschland und umfasst insgesamt 41 Gemeinden. Hier leben insgesamt 298.200 Menschen, damit liegt der Wahlkreis im Bevölkerungs-Ranking auf Platz 209 der 299. In Deutschland leben über 83 Millionen Menschen, somit sollte die durchschnittliche Einwohnerzahl in jedem der 299 Wahlkreise bei rund 280.000 liegen.

Durchschnittlich steht jedem Einwohner in diesem Wahlkreis ein Jahreseinkommen von 23.747 Euro zur Verfügung. Damit belegt der Wahlkreis Rang 214 im Ranking aller Wahlkreise in Deutschland. Der Anteil der nicht-wahlberechtigten Ausländer an der Gesamtbevölkerung liegt bei 11,6 Prozent. Das bedeutet unter den 299 Wahlkreisen den 44. Platz. Beim Anteil der Arbeitslosen unter allen Erwerbstätigen liegt der Wahlkreis auf Rang 66 - die Quote lag zuletzt bei 3,8 Prozent.

Weitere Informationen rund um die Bundestagswahl 2021

