Bundestagswahl 2021 Ergebnisse :

Montabaur Wer gewinnt das Direktmandat im Wahlkreis Montabaur?

Hinweis: Dieser Text wurde automatisch generiert, Details dazu finden Sie weiter unten. Aus Gründen der Übersichtlichkeit führen wir an dieser Stelle nur die Direktkandidatinnen und -kandidaten der sechs als Fraktionen im Bundestag vertretenen Parteien auf. Sehr wahrscheinlich stehen in Ihrem Wahlkreis aber noch weitere Kandidaten zur Wahl. Diese finden Sie unter anderem auf Ihrem Wahlzettel und auf der Website des Bundeswahlleiters.

Die Wahlbeteiligung für den Wahlkreis Montabaur

Das ist der Wahlkreis Montabaur

Der Wahlkreis Montabaur ist die Wahlkreis-Nummer 204 von insgesamt 299 Wahlkreisen in Deutschland und umfasst insgesamt 297 Gemeinden. Hier leben insgesamt 272.800 Menschen, damit liegt der Wahlkreis im Bevölkerungs-Ranking auf Platz 148 der 299. In Deutschland leben über 83 Millionen Menschen, somit sollte die durchschnittliche Einwohnerzahl in jedem der 299 Wahlkreise bei rund 280.000 liegen.

Durchschnittlich steht jedem Einwohner in diesem Wahlkreis ein Jahreseinkommen von 25.189 Euro zur Verfügung. Damit belegt der Wahlkreis Rang 272 im Ranking aller Wahlkreise in Deutschland. Der Anteil der nicht-wahlberechtigten Ausländer an der Gesamtbevölkerung liegt bei 8,6 Prozent. Das bedeutet unter den 299 Wahlkreisen den 282. Platz. Beim Anteil der Arbeitslosen unter allen Erwerbstätigen liegt der Wahlkreis auf Rang 58 - die Quote lag zuletzt bei 3,7 Prozent.