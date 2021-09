Bundestagswahl 2021 Ergebnisse : SPD wird im Wahlkreis Berlin-Neukölln stärkste Kraft - Hakan Demir holt das Direktmandat

Berlin-Neukölln In 299 Wahlkreisen stimmen die Deutschen über die Besetzung des neuen Bundestages ab. Doch wie haben die Menschen in Ihrem Wahlkreis abgestimmt? Wie hoch war die Wahlbeteiligung? Und welche Direktkandidat wurde gewählt? Die Ergebnisse für den Wahlkreis Berlin-Neukölln in der Übersicht.

Deutschland hat am 26. September 2021 einen neuen Bundestag gewählt, es ist die 20. Bundestagswahl insgesamt und die neunte seit der Wiedervereinigung. Wir haben die Ergebnisse der Abstimmung in den 299 Wahlkreisen aufgeschlüsselt. In diesem Text finden Sie die Wahlergebnisse für den Wahlkreis 82, den Wahlkreis Berlin-Neukölln im Bundesland Berlin.

Wer gewinnt das Direktmandat im Wahlkreis Berlin-Neukölln?

Die wichtigste Entscheidung auf Wahlkreis-Ebene ist, welche Partei den Direktkandidaten oder die Direktkandidatin in den Bundestag entsenden darf. Wie schon 2017 machte die SPD im Wahlkreis Berlin-Neukölln das Rennen. Ihr Direktkandidat Hakan Demir erhielt 26 Prozent der Erststimmen und zieht somit in der nächsten Legislaturperiode für den Wahlkreis in den Bundestag ein.

Folgende Kandidatinnen und Kandidaten der bislang im Bundestag vertretenen Parteien standen außerdem zur Wahl:

Christina Schwarzer (CDU)

Marcel Goldammer (AfD)

Aus Gründen der Übersichtlichkeit führen wir an dieser Stelle nur die Direktkandidatinnen und -kandidaten der sechs als Fraktionen im Bundestag vertretenen Parteien auf. Sehr wahrscheinlich stehen in Ihrem Wahlkreis aber noch weitere Kandidaten zur Wahl. Diese finden Sie unter anderem auf Ihrem Wahlzettel und auf der Website des Bundeswahlleiters.

Die Erststimmen-Ergebnisse der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten der großen Parteien sowie das kumulierte Ergebnis aller weiteren Parteien zur Bundestagswahl 2021 und deren Entwicklung im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 finden Sie im folgenden Absatz.

Die Erststimmen-Ergebnisse 2021 für den Wahlkreis Berlin-Neukölln

CDU: 18,7 Prozent, 25.578 Stimmen - Damit ist das Erststimmen-Ergebnis der CDU im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 5,8 Prozent schlechter als bei der Bundestagswahl 2017. Damals kamen die Christ-Demokraten auf 24,5 Prozent aller gültigen Erststimmen.

Damit ist das Erststimmen-Ergebnis der CDU im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 5,8 Prozent schlechter als bei der Bundestagswahl 2017. Damals kamen die Christ-Demokraten auf 24,5 Prozent aller gültigen Erststimmen. SPD: 26 Prozent, 35.517 Stimmen - Damit ist das Erststimmen-Ergebnis der SPD im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 0,8 Prozent schlechter als bei der Bundestagswahl 2017. Damals kamen die Sozialdemokraten auf 26,8 Prozent aller gültigen Erststimmen.

Damit ist das Erststimmen-Ergebnis der SPD im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 0,8 Prozent schlechter als bei der Bundestagswahl 2017. Damals kamen die Sozialdemokraten auf 26,8 Prozent aller gültigen Erststimmen. AfD: 7,4 Prozent, 10.152 Stimmen - Damit ist das Erststimmen-Ergebnis der AfD im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 3,3 schlechter als bei der Bundestagswahl 2017. Damals kam die " Alternative für Deutschland " auf 10,7 Prozent aller gültigen Erststimmen.

Damit ist das Erststimmen-Ergebnis der AfD im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 3,3 schlechter als bei der Bundestagswahl 2017. Damals kam die " Alternative für Deutschland " auf 10,7 Prozent aller gültigen Erststimmen.



FDP: 6,3 Prozent, 8.631 Stimmen - Damit konnte die FDP ihr Erststimmen-Ergebnis im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 1,2 Prozent steigern. Damals kamen die Freien Liberalen auf 5,1 Prozent aller gültigen Erststimmen.

Damit konnte die FDP ihr Erststimmen-Ergebnis im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 1,2 Prozent steigern. Damals kamen die Freien Liberalen auf 5,1 Prozent aller gültigen Erststimmen. Linke: 13,1 Prozent, 17.898 Stimmen - Damit ist das Erststimmen-Ergebnis der AfD im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 3,3 Prozent schlechter als bei der Bundestagswahl 2017. Damals kam die " Alternative für Deutschland " auf 16,4 Prozent aller gültigen Erststimmen.

Damit ist das Erststimmen-Ergebnis der AfD im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 3,3 Prozent schlechter als bei der Bundestagswahl 2017. Damals kam die " Alternative für Deutschland " auf 16,4 Prozent aller gültigen Erststimmen. Grüne: 19,9 Prozent, 27.103 Stimmen - Damit konnten die Grünen ihr Erststimmen-Ergebnis im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 8,9 Prozent steigern. Damals kamen die Grünen auf elf Prozent aller gültigen Erststimmen.

Damit konnten die Grünen ihr Erststimmen-Ergebnis im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um 8,9 Prozent steigern. Damals kamen die Grünen auf elf Prozent aller gültigen Erststimmen. Sonstige: 8,5 Prozent, 11.652 Stimmen - Damit konnten sonstige Parteien ihr Erststimmen-Ergebnis im Wahlkreis gegenüber der Bundestagswahl 2017 um drei Prozent steigern. Damals kam sonstigen Parteien auf fünfeinhalb Prozent aller gültigen Erststimmen.

Während die Erststimmen also den Direktkandidaten bestimmen, wird mittels der Zweitstimme bestimmt, wie viele weitere Sitze eine Partei im deutschen Parlament besetzen darf. Die weiteren Plätze werden über die sogenannten Landeslisten der Parteien vergeben. Die meisten Zweitstimmen im Wahlkreis Berlin-Neukölln gingen dieses Jahr an die SPD.

Die Zweitstimmen-Ergebnisse der großen Parteien sowie das kumulierte Ergebnis aller sonstigen Parteien zur Bundestagswahl 2021 und deren Entwicklung im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 finden Sie im folgenden Absatz.

Die Zweitstimmen-Ergebnisse 2021 für den Wahlkreis Berlin-Neukölln

CDU: 16,6 Prozent, 22.691 Stimmen - Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitt die CDU somit 5,7 Prozentpunkte schlechter ab, sie erhielt 8.901 Stimmen weniger als vor vier Jahren. Damals kam die Christlich-demokratische Union in Berlin-Neukölln auf 22,3 Prozent der gültigen Zweitstimmen.

Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitt die CDU somit 5,7 Prozentpunkte schlechter ab, sie erhielt 8.901 Stimmen weniger als vor vier Jahren. Damals kam die Christlich-demokratische Union in Berlin-Neukölln auf 22,3 Prozent der gültigen Zweitstimmen. SPD: 24,1 Prozent, 27.520 Stimmen - Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitt die SPD somit 4,6 Prozentpunkte besser ab, sie erhielt 5.554 Stimmen mehr als vor vier Jahren. Damals kamen die Sozialdemokraten in Berlin-Neukölln auf 19,5 Prozent der gültigen Zweitstimmen.

Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitt die SPD somit 4,6 Prozentpunkte besser ab, sie erhielt 5.554 Stimmen mehr als vor vier Jahren. Damals kamen die Sozialdemokraten in Berlin-Neukölln auf 19,5 Prozent der gültigen Zweitstimmen. AfD: 7,4 Prozent, 10.173 Stimmen - Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitt die AfD somit 3,8 Prozentpunkte schlechter ab, die Partei erhielt -5731 Stimmen weniger als noch vor vier Jahren. Damals kam die " Alternative für Deutschland " in Flensburg - Schleswig auf 11,2 Prozent der gültigen Zweitstimmen.

Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitt die AfD somit 3,8 Prozentpunkte schlechter ab, die Partei erhielt -5731 Stimmen weniger als noch vor vier Jahren. Damals kam die " Alternative für Deutschland " in Flensburg - Schleswig auf 11,2 Prozent der gültigen Zweitstimmen. FDP: 7,1 Prozent, 9.767 Stimmen - Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitt die FDP somit -0,6 Prozentpunkte schlechter ab, sie erhielten -1.124 Stimmen weniger als noch vor vier Jahren. Damals kamen die Freien Liberalen in Flensburg - Schleswig auf 7,7 Prozent der gültigen Zweitstimmen.

Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitt die FDP somit -0,6 Prozentpunkte schlechter ab, sie erhielten -1.124 Stimmen weniger als noch vor vier Jahren. Damals kamen die Freien Liberalen in Flensburg - Schleswig auf 7,7 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Linke: 11,9 Prozent, 16.335 Stimmen - Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 verlor die Linke somit -6,3 Prozentpunkte und -9417 Stimmen. Damals erhielt die Partei im Wahlkreis Berlin-Neukölln rund 18,2 Prozent der gültigen Zweitstimmen.

Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 verlor die Linke somit -6,3 Prozentpunkte und -9417 Stimmen. Damals erhielt die Partei im Wahlkreis Berlin-Neukölln rund 18,2 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Grüne: 22,7 Prozent, 31.057 Stimmen - Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitten die Grünen somit 9,7 Prozentpunkte besser ab, sie erhielten 12.611 Stimmen mehr als noch vor vier Jahren. Damals kamen die Grünen in Berlin-Neukölln auf 13 Prozent der gültigen Zweitstimmen.

Gegenüber der Bundestagswahl 2017 schnitten die Grünen somit 9,7 Prozentpunkte besser ab, sie erhielten 12.611 Stimmen mehr als noch vor vier Jahren. Damals kamen die Grünen in Berlin-Neukölln auf 13 Prozent der gültigen Zweitstimmen. Sonstige: 10,1 Prozent, 13.886 Stimmen - Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 gewannen die sonstigen Parteien somit 2,1 Prozentpunkte und 2.578 Stimmen hinzu. Damals erhielten die Parteien im Wahlkreis Berlin-Neukölln rund acht Prozent der gültigen Zweitstimmen.

Transparenz Automatisch geschriebener Artikel Dieser Text wurde auf Basis öffentlich verfügbarer Daten der Bundeswahlleitung automatisch generiert. Alle Infos über unsere automatisierte Berichterstattung im Bereich Wahlergebnisse finden Sie hier. Sie haben einen Fehler entdeckt? Mailen Sie uns: cvd@rp-online.de.

Das ist der Wahlkreis Berlin-Neukölln

Der Wahlkreis Berlin-Neukölln ist die Wahlkreis-Nummer 82 von insgesamt 299 Wahlkreisen in Deutschland und umfasst insgesamt eine Gemeinde. Hier leben insgesamt 321.100 Menschen, damit liegt der Wahlkreis im Bevölkerungs-Ranking auf Platz 247 der 299. In Deutschland leben über 83 Millionen Menschen, somit sollte die durchschnittliche Einwohnerzahl in jedem der 299 Wahlkreise bei rund 280.000 liegen.

Durchschnittlich steht jedem Einwohner in diesem Wahlkreis ein Jahreseinkommen von 20.972 Euro zur Verfügung. Damit belegt der Wahlkreis Rang 85 im Ranking aller Wahlkreise in Deutschland. Der Anteil der nicht-wahlberechtigten Ausländer an der Gesamtbevölkerung liegt bei 24,2 Prozent. Das bedeutet unter den 299 Wahlkreisen den 187. Platz. Beim Anteil der Arbeitslosen unter allen Erwerbstätigen liegt der Wahlkreis auf Rang 11 - die Quote lag zuletzt bei 10,6 Prozent.

Weitere Informationen rund um die Bundestagswahl 2021