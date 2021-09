Parteien im Vergleich : Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2021 gestartet – jetzt ausprobieren

Düsseldorf Am 26. September werden Deutschlands Bürger vor die Wahl gestellt. Welche Partei passt zu Ihrer politischen Meinung und sollte in den Bundestag einziehen? Der Wahl-O-Mat kann dabei als Entscheidungshilfe dienen. Bei uns können Sie ihn ausprobieren.

Die Bundestagswahl 2021 findet am 26. September statt. Die Wahl entscheidet über die Zusammensetzung des 20. Bundestages in Berlin. Der Bundestag ist die Volksvertretung der Bundesrepublik Deutschland und maßgeblich für die Gesetzgebung verantwortlich.

Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) gibt seit 2002 für Wahlen in Deutschland eine Hilfestellung. Das Tool hat sich bei vielen zu einer festen Informationsgröße im Vorfeld von Wahlen etabliert, nach Angaben des bpb wurde es insgesamt bereits über 85 Millionen Mal genutzt.

In Kooperation mit der bpb bieten wir Ihnen den Wahl-O-Mat direkt hier auf RP ONLINE zum Ausprobieren an. Weitere Informationen zur Funktionsweise und weitere Hintergründe finden Sie unter dem Wahl-O-Mat in diesem Artikel.