Tool zur Bundestagswahl : Das sind die Fakten zu den Wahl-O-Mat-Thesen

Düsseldorf Auch bei dieser Bundestagswahl soll der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung den unentschlossenen Wählerinnen und Wählern eine Hilfestellung sein. Doch welche Fakten gibt es für die zahlreichen Thesen zu beachten? Wir liefern den Spickzettel.

38 Thesen umfasst der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung für die anstehende Bundestagswahl in diesem Jahr. Ausfüllen können Sie ihn hier. Bei einigen Fragen ist die Ausgangslage klar, der Ist-Zustand bekannt. Doch bei vielen Thesen, denen die Nutzer zustimmen, nicht zustimmen oder neutral bewerten können, herrscht Unklarheit, wie die aktuelle Gemengelage ist. Wir geben Aufklärung und liefern Hintergrundwissen und Faktenchecks für einen Großteil der Thesen. Was hat es mit dem derzeitigen Tempolimit auf Autobahnen auf sich? Wie ist der Stand bei der Windenergie-Förderung und was ist nochmal die Fallpauschale in Krankenhäusern? Die Fakten hinter vielen Wahl-O-Mat-Thesen gibt es hier zum Nachlesen.