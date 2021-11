So bewertet ein Profi die Ampel-Koalitionsverhandlungen : „Die Liberalen sind im Grunde Bittsteller“

So bewertet ein Profi die Ampel-Koalitionsverhandlungen

Eine Ampel, an der für einen Moment die Farben Rot, Gelb und Grün gleichzeitig leuchten, ist im Regierungsviertel vor der Kuppel des Reichstagsgebäudes, dem Sitz des Bundestags, zu sehen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Interview Düsseldorf Der Düsseldorfer Verhandlungsexperte René Schumann findet es gut, wenn die Ampel-Parteien jetzt Tacheles reden, selbst wenn die Situation eskaliert. Dabei befindet sich die FDP in der schwächsten Position.

Die Flitterwochen der Ampel-Verhandlungen sind vorbei. Jetzt geht es an den Ehevertrag. Wird es ruppiger?

Es müssten doch alle ein Interesse an einem raschen Verhandlungserfolg haben?

Schumann Nicht unbedingt. Die Grünen marschieren wie eine Dame im Schach über das Feld, die SPD hat zwar den König, der ist aber in seinem Bewegungsspielraum eingeschränkt. Wenn die Zeit knapp wird, werden die heiklen Themen ausgeklammert und auf die Legislaturperiode übertragen. Damit wird die starke Stellung der Grünen unterminiert.

Warum machen dann die Grünen auch Druck durch die Straße, indem sie Greenpeace, Fridays for Future und andere Organisationen in ihrem Sinn mobilisieren?

Schumann Das macht aus meiner Sicht wenig Sinn für die Grünen. Denn Druck von außen ist ein Zeichen für Schwäche bei den internen Verhandlungen. Das haben die Grünen aber gar nicht nötig, die FDP und SPD schon eher. Die Grünen dürfen sich einfach nicht unter Druck setzen lassen. Außerdem müssen sie für ihre Aktionen die bisherige Vertraulichkeit preisgeben, ein Markenzeichen der bisherigen Verhandlungen. Damit reizen sie die anderen ohne Not. Aber sie lenken derzeit wieder ein.

Schumann Die Disziplin der Beteiligten war schon einmalig. Für gute Ergebnisse sind Disziplin und Vertraulichkeit die Voraussetzung. Wir sagen unseren Kunden auch, dass sie mit Vertrauensbrüchen ihre Verhandlungen gefährden. Dass jetzt mehr und mehr Details an die Öffentlichkeit kommen, zeigt die Nervosität der Beteiligten. Die Verhandlungen steuern auf eine Eskalation zu. Das ist in Ordnung. Es wäre aber fatal, wenn gleichzeitig über die heiklen Punkte in der Öffentlichkeit eine Paralleldiskussion stattfände.