Urteil des Landgerichts : „Hängt die Grünen“-Wahlplakate in München verboten

München Zumindest in München gilt jetzt: Die Wahlplakate mit dem Slogan „Hängt die Grünen!“ sind verboten und müssen abgehängt werden. Das hat das Landgericht München entschieden. Für die Plakate in Zwickau hatte das Das Verwaltungsgericht Chemnitz anders entschieden.

Das Landgericht München I hat der rechtsextremen Splitterpartei „III. Weg“ das Aufhängen von Wahlplakaten mit dem Slogan „Hängt die Grünen!“ verboten. Das Gericht habe der Partei mit Beschluss vom Freitag per einstweiliger Verfügung untersagt, den Slogan öffentlich zu verwenden, sagte eine Sprecherin am Montag. Sollten Vertreter des „III. Weges“ Widerspruch einlegen, müsse öffentlich verhandelt werden.

Die Formulierung jemanden „zu hängen“ werde in der Regel dahin verstanden, jemanden aufzuhängen, in sonstiger Weise zu töten oder körperlich zu verletzen, heißt es in dem Beschluss. Mit der Äußerung werde das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Antragstellerinnen - also der Grünen - verletzt.