Unions-Kampf um das Amt des Bundestagsvizepräsidenten : CSU-Mann Friedrich will nicht weichen

Exklusiv Berlin Wen nominiert die Union für das Bundestagspräsidium? Mehrere Kandidaten werden gehandelt. Einer fordert nun zwei Posten für CDU/CSU und kündigt an, auch in eine Kampfabstimmung gehen zu wollen: Hans-Peter Friedrich (CSU), bislang Bundestagsvizepräsident.

Der CSU-Mann will nicht weichen. „Wer mich aus dem Amt des Vizepräsidenten drängen will, muss in der Fraktion gegen mich antreten“, so Friedrich zu unserer Redaktion. Seit 2017 hat er die Position inne, war bislang einer der fünf Stellvertreter von Wolfgang Schäuble (CDU). Unlängst betonte Friedrich bereits, warum er unbedingt weitermachen will: „Die Arbeit im Präsidium verlangt eine gewisse parlamentarische Erfahrung, die ich habe.“ Das ist wahr: Seit 1998 ist er Mitglied des Bundestages, von 2009 bis 2011 war der Abgeordnete aus Hof CSU-Landesgruppenchef, später auch Innenminister. Er kennt die Abläufe, weiß um die Herausforderungen. Vor allem im Umgang mit der AfD, deren Kandidaten für das Präsidium in der letzten Legislaturperiode regelmäßig durchfielen. Dieses Schicksal dürfte auch dem Thüringer Abgeordneten Michael Kaufmann ereilen, der von der AfD-Fraktion ins Rennen geschickt wird. Bei der konstituierenden Sitzung des Bundestages am Dienstag soll das Präsidium neu gewählt werden.