Neues Politbarometer : SPD verliert leicht, Union stabilisiert sich

Exklusiv Verlieren die Parteien unter dem Eindruck der Ampel-Koalitionsverhandlungen bereits an Zustimmung? Die neue Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zeigt leichte Veränderungen.

Gut einen Monat nach der Bundestagswahl bleibt die SPD in den Umfragen stärkste Kraft – die Union mit Abstand hinter den Sozialdemokraten. Ein wenig Bewegung gibt es im Vergleich zu vor zwei Wochen allerdings schon: In der Sonntagsfrage, also wenn am nächsten Sonntag wieder Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 27 Prozent (minus eins), die CDU/CSU könnte mit 20 Prozent (plus eins) rechnen. Die Grünen kämen auf 16 Prozent (minus eins), die FDP auf 14 Prozent (plus eins), die AfD auf elf Prozent und die Linke auf fünf Prozent (beide unverändert). Die anderen Parteien erhielten zusammen sieben Prozent (unverändert), keine davon mehr als drei Prozent.