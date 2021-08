Umfragen nach dem #Triell



Wer war am glaubwürdigstem?



1. Scholz



Wer war am sachkundigsten?



1. Scholz



Wem trauen sie am ehesten zu, das Land zu führen?



1. Scholz



Wer hat die Debatte für Sie gewonnen?



1. Scholz



Ich denke, mehr brauche ich zum heutigen Abend nicht sagen.