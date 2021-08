Nach dem TV-Dreikampf : Bester Spruch, größter Flop – So lief das Triell der Kanzlerkandidaten

Das erste Triell haben Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock hinter sich. Foto: dpa/Henning Kaiser

Analyse Berlin Bei der Anfahrt zum Triell lag Annalena Baerbock vorne. Die grüne Kanzlerkandidaten kam im riesigen Tourbus zum TV-Studio, Armin Laschet und Olaf Scholz in ihren Dienstwagen. Wer landete in 105 Minuten die besten Wirkungstreffer, wer platzierte den besten Spruch, wen fanden Millionen Zuschauer am stärksten?