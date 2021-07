Im Streit mit Verfassungsschutz : Kein Urteil zur AfD vor Bundestagswahl

Köln Informationen zu spät geliefert, zu nah am Wahltag - das Kölner Verwaltungsgericht will über die Einstufung der AfD als Verdachtsfall erst nach dem 26. September entscheiden.

Das Kölner Verwaltungsgericht wird vor der Bundestagswahl nicht mehr über den Streit um eine Einstufung der AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall entscheiden. Das teilte das Gericht am Donnerstag mit. Zur Begründung führte die zuständige Kammer unter anderem an, das Bundesamt für Verfassungsschutz habe bestimmte Informationen spät geliefert. Da eine Beschlussfassung möglicherweise erst kurz vor dem Wahltag am 26. September möglich wäre, habe man sich nun aus „Respekt vor der Entscheidung der Wähler“ zu dieser Vorgehensweise entschlossen.