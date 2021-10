Ampel-Papier : In diesen Punkten sind sich SPD, Grüne und FDP schon einig

In diesen Punkten sind sich SPD, Grüne und FDP schon einig

Berlin SPD, Grüne und FDP haben sich auf ein Sondierungspapier geeignet. Demnach soll es im Fall einer Ampel-Regierung zwar kein generelles Tempo-Limit geben - wohl aber einen höheren Mindestlohn und einen schnelleren Kohleausstieg.

Grünen-Chef Robert Habeck sagte, es sei in dem gemeinsamen Papier darum gegangen, Klarheit zu schaffen. „Das Tempolimit konnten wir nicht durchsetzen. An anderen Stellen sind wir sehr zufrieden.“

Die FDP ist gegen ein generelles Tempolimit. In dem Papier heißt es weiter, in den Verhandlungen über das EU-Programm „Fit for 55“ sollten die Vorschläge der EU-Kommission unterstützt werden - dabei geht es um deutlich mehr Anstrengungen für den Klimaschutz.