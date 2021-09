Sondierungen : Grüne und FDP kommen Freitag in größerer Runde zusammen

Berlin Nach ihrem ersten offenbar vielversprechenden Treffen über eine Regierungszusammenarbeit am Dienstagabend wollen Grüne und FDP am Freitag zu einer neuen Gesprächsrunde zusammenkommen. Eine Jamaika-Koalition ist laut FDP-General Wissing allerdings immer noch die bevorzugte Regierungsoption.

Das liege an den Inhalten, an denen sich nichts geändert habe. Bei dem Gespräch in größerer Runde am Freitag sollten "erste inhaltliche Fragen vertieft werden", sagte Volker Wissing am Mittwoch in Berlin. Voraussichtlich am Samstag will die FDP demnach mit der Union sprechen, am Sonntag dann mit der SPD.