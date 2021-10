Liberale für Sondierungen mit SPD und Grünen : Lindner streicht die Farbe Gelb in der Ampel heraus

Analyse Berlin FDP-Chef Christian Lindner betont die Eigenständigkeit seiner Partei – und bereitet so die Entscheidung der Liberalen vor, in die Sondierungsphase mit SPD und Grünen zu gehen. Die Jamaika-Option lässt er sich offen, doch eine erste wichtige Weiche Richtung Ampel ist gestellt.

Eine halbe Stunde lässt der FDP-Vorsitzende die Journalisten warten. Um halb zwölf tritt Christian Lindner vor die Mikrofone, in der Tasche ein sorgsam vorformuliertes Statement. Die FDP sei als „eigenständige Partei“ bei der Bundestagswahl angetreten, und sie trete auch nur ein in eine „Regierung der Mitte“, die den „Wert der Freiheit“ hochhalten werde, betont Lindner. „Wir fühlen uns in unseren Entscheidungen frei.“ Nach diesen Sätzen ist bereits klar, was dann folgt: die schwerwiegende Entscheidung der FDP-Gremien, nun in die Sondierungsphase mit der SPD und den Grünen zu gehen.