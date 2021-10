So startete der XXL-Bundestag : Merkel auf der Besuchertribüne, Laschet in der zweiten Reihe

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier amüsierten sich auf der Zuschauertribüne. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Analyse Berlin So eng, so wuselig war es noch nie: Das neue Parlament platzt aus allen Nähten. Dafür hat in der Herzkammer der Demokratie jetzt eine Duisburgerin das Sagen, die ihr Herz auf der Zunge trägt. Gleich nach ihrer Wahl zur Bundestagspräsidentin unterläuft Bärbel Bas ein kleiner Patzer, der einen FDP-Mann alt aussehen lässt.