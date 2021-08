Klimaschutzministerium mit Vetorecht : Sigmar Gabriel nennt Baerbocks Vorschlag „Volksverdummung“

Berlin Die Grünen wollen im Fall einer Regierungsbeteiligung ein neues Klimaschutzministerium mit einem Vetorecht schaffen. Der frühere Bundesumweltminister und SPD-Vizekanzler Sigmar Gabriel hält das für Augenwischerei.

Der frühere Bundesumweltminister Sigmar Gabriel (SPD) hat den Vorschlag der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, in der nächsten Regierung ein Klimaministerium mit einem Vetorecht auszustatten, als durchsichtiges Wahlkampfmanöver zurückgewiesen. „Auf die Idee kann nur jemand kommen, der entweder keine Ahnung von Politik hat oder der im Wahlkampf mit schön klingenden Parolen Volksverdummung betreiben will“, sagte Gabriel unserer Redaktion.

Der Vorschlag zeige ein grobes Maß an Unkenntnis über politisches Handeln. „Denn jeder Umweltminister hat bereits heute ein ‚Vetorecht‘. Er kann - wie jede/r Minister/in - jederzeit seine Zustimmung zu einem Gesetzentwurf verweigern“, erklärte der ehemalige Vizekanzler und SPD-Vorsitzende. Er habe davon in seiner Zeit als Umweltminister rege Gebrauch gemacht: „Sonst hätte Angela Merkel zwischen 2005 und 2009 alten Atomkraftwerken längere Laufzeiten gegeben.“

Baerbock und ihr Co-Parteichef Robert Habeck wollen bei einer grünen Regierungsbeteiligung eine Klima-Task-Force des Bundes einrichten, die wöchentlich tagt. Die Federführung solle bei einem Klimaschutzministerium liegen, das mit einem Veto-Recht gegenüber den anderen Ressorts ausgestattet sei, falls Gesetze vorliegen sollten, die nicht konform mit den Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens seien. Umweltministerinnen und -minister sind traditionell nicht gerade Schwergewichte am Kabinettstisch. So dürfe das nicht weitergehen, sagt Baerbock. „Es gibt ein Umweltministerium, das ist für alles Gute zuständig. Und dann gibt es ein Wirtschaftsministerium, was die ganzen Jahre immer nur „nein“ sagt, weil es unionsgeführt ist.“ Die Zeit dränge beim Klimaschutz, mahnen die Grünen und werben mit der „historischen Chance“, im nächsten Jahrzehnt „klimagerechten Wohlstand“ für künftige Generationen zu schaffen.

Gabriel hält die Idee der Grünen für komplett überflüssig. Er verweist auf die gelebte Praxis von Koalitionsregierungen. Gesetzesvorlagen kommen nur ins Bundeskabinett, wenn es zuvor in der vorbereitenden Runde der Staatssekretäre Einstimmigkeit gibt. Jedes Kabinettsmitglied - und damit auch der Umweltminister - kann seinen Staatssekretär anweisen, dem Beschlussvorschlag nicht zuzustimmen - also sein Veto einzulegen. Der Gesetzentwurf erscheint dann nicht auf der Tagesordnung des Kabinetts. „Ein dauerhaftes Veto - egal ob vom Kanzler, dem Finanzminister oder dem Umweltminister - bedeutet nur eines: politischer Stillstand, bis ein Kompromiss gefunden wurde. Gelingt das nicht mehr, kommt die Regierungsarbeit zum Erliegen und die Koalition an ihr Ende“, erklärte Gabriel.

Kritik an dem Vorschlag übte auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Er sagte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag: „Mit einem Vetoministerium kann man nicht die Zukunft gestalten. Das ist die Denke von Aufhalten und Verhindern. Wir brauchen aber Modernisieren und Investieren für mehr Klimaschutz. Die Bundesregierung hat eine so genannte Ressortabstimmung, bei der sich alle Ministerien einbringen.“