Instagram-Foto von FDP und Grünen : Das sagt das Netz zum Politiker-Selfie

Die Grünen-Vorsitzenden Baerbock und Habeck, FDP-Chef Lindner und FDP-Generalsekretär Wissing posten am späten Dienstagabend ein Foto von ihren ersten Gesprächen über eine gemeinsame Regierung. Ein Selfie von vier Spitzenpolitikern auf Instagram – und das Netz dreht durch.

Und auch die Klassiker liefen am Mittwochmorgen auf Twitter rauf und runter – Fotos, in denen alle Vier 25 Jahre älter wirken oder verschiedene Face Filter, also zum Beispiel eine Faschingsmaske in Baerbocks Gesicht. Das vermutete Ziel der Gespräche von Grünen und FDP - dass keiner mehr an ihnen vorbeikommt – ist also zumindest im Netz erstmal gelungen.