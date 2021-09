Medienbericht : SPD-Chefin Esken hält Neuverschuldung für denkbar

SPD-Vorsitzende Saskia Esken an einem Wahlkampfstand ihrer Partei in Offenburg (Archivfoto vom 9.9.2021). Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Berlin Eine solide Haushaltsführung findet Saskia Esken wichtig. Dringend notwendige Investitionen müssten aber Vorrang vor der Schwarzen Null haben. Dafür nennt die SPD-Vorsitzende konkrete Bereiche.

SPD-Chefin Saskia Esken spricht sich angesichts des Investitionsstaus in vielen Bereichen Deutschlands für eine Abkehr vom Ziel eines ausgeglichenen Haushalts und für eine Neuverschuldung des Bundes aus. „Die schwarze Null ist ja auch kein Gesetz, sondern ein politisches Ziel. Das darf nicht verwechselt werden“, sagte die Co-Vorsitzende der Partei der „Welt“.

Wiederaufbaufonds im Kabinett : Was wird aus der Schuldenbremse?

Nach den Plänen der SPD soll der Bund in den kommenden zehn Jahren pro Jahr 50 Milliarden Euro für Investitionen bereitstellen. „Es ist doch selbstverständlich, dass man für Investitionen in Bildung, Klimaschutz, Gesundheit, die Digitalisierung und den sozioökonomischen Wandel Kredite aufnehmen darf. Und es ist auch dringend notwendig“, sagte Esken. Das müsse Vorrang haben vor der schwarzen Null, also einem ausgeglichenen Bundeshaushalt, bei dem die Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen.