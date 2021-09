Neues Video veröffentlicht : Rezo übt harsche Kritik an Klimapolitik der Union

Foto: Screenshot/Youtube/Rezo/Renzo Der Youtuber Rezo kritisiert in seinem neuen Video die Klimapolitik der Bundesregierung.

Berlin Erneut hat Youtuber Rezo kurz vor einer Wahl ein Video veröffentlicht, in dem er die Regierungsparteien hart angeht. Am Samstag ging „Zerstörung Teil 2: Klima-Katastrophe“ online. Schon jetzt wurde es mehr als 800.000 Mal angeklickt. Im Fokus: die Klimapolitik der Union.

Im Video wirft Rezo etlichen Parteien und Politikern – vor allem von CDU und CSU – vor, in Sachen Klimaschutz untätig zu sein. „Wir werden in diesem Video [...] sehen, dass die aktuelle Regierung – also CDU und SPD – nicht nur in ihren eigenen Zielen scheitert, sondern auch verfassungswidrige Gesetze beschließt und sogar Fortschritt aktiv verhindert“, sagt er zu Beginn des Videos.

Unter anderem kritisiert er die seiner Meinung nach Verstrickung von Politikern mit Energiekonzernen. Am Sonntagvormittag wurde das Video auf Youtube bereits mehr als 800.000 Mal angesehen. Namentlich erwähnt werden neben Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet und SPD-Kandidat Olaf Scholz etwa auch Gregor Golland, der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion im NRW-Landtag. Er stand in der Vergangenheit wegen hoher Nebeneinkünfte durch eine Tätigkeit bei RWE in der Kritik. Das ganze Video sehen Sie hier:

An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

An die Generation der über 50-Jährigen gerichtet sagte Rezo: „Wenn du Kinder hast, wenn du Enkel hast, dann willst du sie auch schützen. Natürlich willst du das. Aber das hilft alles nichts, solange Du dafür wärst, dass man ja so weitermachen könnte, wird irgendwie klappen. Nee, wird es nicht.“ Auch einen dritten und letzten Teil der Videoreihe kündigte Rezo an.

Sehr sehenswert. Fast alles leider wahr. @rezomusik findet auch den angemessenen Ton, den Ton von Verwunderung und Empörung https://t.co/de7gTodWeq — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) September 4, 2021

An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Aus der Politik gibt es bereits Reaktionen auf das Video, die vornehmlich mit den Aussagen sympathisieren. SPD-Politiker Karl Lauterbach twitterte am späten Samstagabend: „Sehr sehenswert. Fast alles leider wahr.“ Rezo finde „auch den angemessenen Ton, den Ton von Verwunderung und Empörung“, so Lauterbach. Und Sven-Christian Kindler von den Grünen schrieb: „#Rezo bringt das Scheitern der Bundesregierung bei der Klimakatastrophe auf den Punkt. Gesetze und Milliarden für die Kohlekonzerne durch Union und SPD - bei gleichzeitiger Blockade von Solar und Wind. Er hat recht: So darf es nicht weitergehen!“

(hebu/dpa)