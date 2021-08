Schmutzkampagne gegen die Partei : SPD zeigt sich solidarisch mit Grünen

In vielen Städten sind Schmäh-Plakate geklebt worden. Eines hängt am Flinger Broich. Foto: Arne Lieb

Berlin In verschiedenen deutschen Großstädten sind seit einigen Tagen Schmäh-Plakate gegen die Grünen zu sehen. Die SPD solidarisiert sich nun mit der Partei.

Die SPD hat sich an die Seite der Grünen gestellt und die Schmäh-Plakate gegen die Partei verurteilt, die seit einigen Tagen in vielen Städten zu sehen sind. „#GrünerMist ist #Rechtermüll“, schrieb SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Donnerstag auf Twitter. „Demokraten halten zusammen.“ Auf einer rot-grünen Kachel stand „In den Farben getrennt, in der Sache vereint gegen Rechts“. SPD-Vize Kevin Kühnert twitterte: „Solidarität mit @Die_Gruenen und allen, die es als nächstes trifft.“ Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner reagierte ebenfalls auf Twitter mit „Danke - gemeinsam gegen Hass und Hetze“.