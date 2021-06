Sachsen-Anhalt-Effekt bei Umfrage : Union macht einen gewaltigen Sprung nach vorne

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, reagiert auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung des CDU-Bundesvorstandes am vergangenen Montag in Berlin. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Die Christdemokraten verspüren nach der Wahl in Sachsen-Anhalt einen starken Rückenwind. Das zeigt das neue Politbarometer. Trotzdem könnte Spitzenkandidat Armin Laschet das Kanzleramt verpassen.

Die Union legt in der jüngsten Umfrage des Politbarometers der Forschungsgruppe Wahlen in der politischen Stimmung um zehn Prozentpunkte zu und kommt auf nunmehr 34 Prozent, einen der höchsten Werte in diesem Jahr. Die Grünen, deren Spitzenkandidatin Annalena Baerbock zuletzt in der Kritik wegen fehlender Einkünfte-Angaben und Beschönigung des Lebenslaufs stand, erreichen danach nur noch 23 Prozent. Gegenüber der letzten Umfrage Ende Mai verloren sie acht Punkte. Die anderen Parteien bleiben ungefähr gleich. Es war die erste Politbarometer-Umfrage nach der Wahl von Sachsen-Anhalt, die die CDU fulminant gewann.