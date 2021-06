Politbarometer vor der Bundestagswahl : Union bleibt klar vor

Die Zustimmung zur Union bleibt groß – aber auch die für die Grünen. Die SPD und auch die AfD sinken in der Wählergunst. Wie die nächste Regierung aussehen wird, ist damit unklar, wie das aktuelle Politbarometer zeigt.

Zwei Parteien sind derzeit stabil, was die politische Stimmung in Deutschland betrifft: Mit 34 Prozent bleibt die CDU/CSU auf einem der höchsten Werte des Jahres. Die Grünen, deren Spitzenkandidatin Annalena Baerbock zuletzt wegen fehlender Einkünfte-Angaben und Beschönigung des Lebenslaufs in der Kritik stand, legen mit 24 Prozent wieder einen Prozentpunkt zu. SPD und auch AfD verlieren nach der jüngsten Umfrage des Politbarometers der Forschungsgruppe je zwei Prozentpunkte.