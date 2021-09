Politbarometer-Umfrage zur Bundestagswahl : SPD bleibt in einer starken Position

Mannheim Eine Woche vor der Bundestagswahl gab es in der jüngsten Umfrage des Politbarometers nur wenig Bewegung. Der Wahlausgang ist aber weiterhin offen.

Das Rennen um die Bundestagswahl bleibt spannend. Anders als vor vier Jahren zeichnet sich nach den aktuellen Zahlen des Politbarometers der Forschungsgruppe Wahlen noch kein klarer Sieger ab. Die SPD liegt weiterhin vorn. Sie würde 25 Prozent erreichen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Gegenüber der Umfrage vor einer Woche ist diese Zahl allerdings unverändert. Auch die Union bleibt in der jüngsten Erhebung mit 22 Prozent unverändert auf Platz zwei. Die Grünen verlieren dagegen einen Punkt und erreichen noch 16 Prozent.

Dafür ist das Interesse am Urnengang in einer Woche höher als bei der Bundestagswahl vor vier Jahren. 76 Prozent der Deutschen – im Jahr 2017 waren es 72 Prozent – interessieren sich nach eigenen Angaben stark (46 Prozent) oder sehr stark (31 Prozent) für das anstehende Ereignis. Doch für lediglich 17 Prozent der Wahlberechtigten ist der Ausgang schon klar. Dagegen glauben 82 Prozent, das Rennen sei noch offen. Bei der vergangenen Bundestagswahl 2017 lagen diese Zahlen bei 57 (Ausgang klar) und 41 Prozent (Ergebnis noch offen). Ebenfalls konträr zu 2017 sind die Erwartungen der Deutschen an den Wahlausgang. Hatten vor vier Jahren im Vorfeld gut vier von fünf Befragten mit einem Unions-Wahlsieg gerechnet, erwarten heute 58 Prozent der Wahlberechtigten einen Wahlsieg der SPD mit Olaf Scholz. Dass die Union mit Armin Laschet am Ende gewinnen wird, glauben aktuell 21 Prozent. Die Grünen mit Annalena Baerbock als stärkste Partei vermuten nur drei Prozent.