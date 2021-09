Grünen-Politikerin aus Leverkusen : Nyke Slawik als erste Transfrau in den Bundestag gewählt

Nyke Slawik als erste Transfrau in den Bundestag gewählt

Leverkusen Die Grünen-Politikerin Nyke Slawik lag im Wahlkreis Leverkusen/Köln deutlich hinter Karl Lauterbach (SPD), der ebenfalls dort angetreten ist. Ins Parlament schaffte sie es dennoch.

Die trans-idente Nyke Slawik (27) ist nach Angaben der Kölner Grünen für die Partei in den Bundestag eingezogen. „Wahnsinn! Ich kann es noch gar nicht so recht fassen ....“, twitterte Slawik am Sonntagabend. Slawik war im Wahlkreis von Karl Lauterbach (SPD) angetreten und bei der Direktwahl ohne Chance geblieben.