Die Union nach der Sondierung mit den Grünen : Nur ein Hoffnungsschimmer

Meinung Nach der Sondierungen mit den Grünen kann die Union nur geringe Hoffnung auf ein Jamaika-Bündnis haben. Die Partei tut derzeit allerdings auch alles, damit es zu dieser Koalition nicht kommt.

Dass Markus Söder Jamaika jetzt nicht will, davon ist man inzwischen in der CDU überzeugt. Weil der Bayer sich gegen eine Ampel im Bund besser profilieren kann im Landtagswahlkampf in zwei Jahren; weil er die Kanzlerkandidatur in vier Jahren im Visier haben soll. Gewiss sind bei den innerparteilichen Kritikern welche dabei, denen es ernst ist – die sich nach dem Debakel bei der Bundestagswahl um die Zukunft der Partei ehrlich sorgen. Die glauben, in der Opposition sei eine Erneuerung leichter zu realisieren als in einem komplizierten Bündnis mit Grünen und FDP. Was ein Irrglaube sein kann, wie das Beispiel der SPD seit Jahren gezeigt hat. Doch wer das denkt, muss sein Visier auch aufklappen. Es traut sich nur keiner. Die Union ist eine Partei der Mutlosen geworden.

Die Frage könnte bald sein, was danach kommt. Nach den Scharmützeln, nach Armin Laschet, nach all den innerparteilichen Verletzungen, die es in den letzten Wochen gegeben hat. Auch und gerade zwischen CDU und CSU. Es droht schon der nächste Großkonflikt – der um die künftige Ausrichtung. Da sind die einen, die in Friedrich Merz nach wie vor den Retter sehen und die die CDU zurück in die Zeiten einer konservativen Kraft katapultieren wollen. Bestärkt durch den Misserfolg speziell im Osten. Und da sind die anderen, die die Union jetzt endlich radikal verjüngen wollen, sie personell neu aufstellen und inhaltlich weiter modernisieren möchten. Um zurück in die Mitte zu finden. Ein Sieger dieses sich abzeichnenden Kampfes ist nicht in Sicht. Nur so viel scheint klar: Der Niedergang der Partei ist noch lange nicht gestoppt.