Mögliche Koalitionen : Ampel gegen Jamaika

Analyse Berlin Ampel oder Jamaika? Oder doch wieder Groko? Nach dem knappen Wahlausgang erwarten Beobachter komplizierte Koalitionsverhandlungen. Es kommt entschieden auf FDP und Grüne an.

Viel ist in den Tagen vor der Bundestagswahl über mögliche Koalitionen spekuliert worden. Eine Konstellation hingegen galt als völlig unberechenbar – wenn Union und SPD gleichauf liegen. Die ist nun eingetreten. Somit verfügt eine SPD-geführte Ampel-Koalition mit Grünen und FDP über eine ähnlich große Mehrheit wie eine unions-dominierte Jamaika-Koalition mit Öko-Partei und Liberalen. Nach der Hochrechnung von 21.15 Uhr (ZDF) kommt eine Ampel auf 408 von 740 Sitzen. Über eine Mehrheit von 405 Mandaten würde eine Jamaika-Koalition verfügen. Prompt haben die beiden Spitzenkandidaten Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU/CSU) die Kanzlerschaft für sich reklamiert.

Ein kleiner, wenn auch wichtiger Unterschied ist, welche der beiden führenden Parteien am Ende vorne liegt. Den stärksten Vorteil dürfte die SPD haben, wenn sie besser als die Union abschneidet. Sie hat die Wahl klar gewonnen, fast fünf Punkte zugelegt und hätte als führende Partei mit derzeit 210 die meisten Abgeordneten. Die Grünen haben schon im Wahlkampf klargemacht, dass sie am liebsten mit der SPD koalieren würden. Am Wahlabend spricht Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner von einem „großen Wahlergebnis für die SPD“, während er über das Abschneiden der Grünen trotz des Zuwachses eher enttäuscht wirkte.