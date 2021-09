CSU-Parteitag in Nürnberg : Zwischen Selbstüberhöhung und Absturzangst

CSU-Chef Markus Söder. Foto: dpa/Peter Kneffel

Berlin Die CSU trifft sich am Freitag und Samstag zum Parteitag in Nürnberg. Die Stimmung ist angesichts schlechter Umfragewerte auch in Bayern schlecht. CSU-Chef Markus Söder gelingt die Unterstützung von Kanzlerkandidat Armin Laschet mehr oder weniger gut.