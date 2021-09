Merz und Heil streiten bei „Maischberger“ : „Sehr unangenehme Diskussion hier mit diesem Mann“

Berlin Die große Koalition hat nach der Bundestagswahl keine Zukunft: Diesen Eindruck konnten Zuschauer zumindest bei der Sendung „Maischberger“ gewinnen. Dort stritten Friedrich Merz und Hubertus Heil miteinander – nicht immer sachlich.

Beim Thema Steuern ging es gleich zur Sache: „Die oberen zehn Prozent der Steuerpflichtigen zahlen über 50 Prozent der Einkommensteuer. Also hier so zu tun, als ob die, die viel verdienen, nicht schon überproportional zum Gemeinwesen beitragen, das ist doch einfach unseriös“, sagte Merz. Heil erwiderte: „Sie unterschlagen hier etwas: Die eigentlichen Lastesel der Nation sind die unteren und mittleren Einkommen. [...] Ich will, dass wir die arbeitende Mitte entlasten, die Menschen, die den Laden täglich am Laufen halten.“