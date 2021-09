„Late Night Berlin“ : So hat sich Annalena Baerbock im Kinder-Interview geschlagen

Düsseldorf Dritte Runde im bunten Tipi bei „Late Night Berlin“: Dieses Mal stellt sich Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock den Fragen der beiden Kinderreporter Romeo und Pauline. Nach dem eher missglückten Auftritt von Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet war jetzt die große Frage: Macht es Baerbock besser?

Warum sie Kanzlerin werden wolle, will Pauline zu Beginn wissen? Baerbock muss nicht lange überlegen: Sie will besseren Klimaschutz für die Zukunft der Kinder von heute, sie will „Schulen zu den schönsten Orten in unserem Land machen“ und sie will Kinderarmut bekämpfen. Drei Punkte aus dem Wahlprogramm der Grünen, die die Zuschauer aus den drei Triellen bereits kennen. Baerbock münzt sie nun aber genau auf die Belange der Kinder. Dadurch zeigt sie, dass sie die beiden ernst nimmt und ihre Perspektive einnehmen kann.